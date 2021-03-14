Manchester City Fulham'ı affetmedi
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fulham'ı 3-0'lık skorla yendi.
Fulham'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester City, 47'de John Stones'un golüyle 1-0 öne geçti.
56. dakikada sahneye Gabriel Jesus çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. City, 60'da Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile penaltıdan bir gol daha buldu.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City, Fulham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
Aguero 418 gün sonra sessizliğini bozdu
City'nin penaltıdan 3. sayısını atan Sergio Aguero, Premier Lig’de 418 gün sonra yeniden golle tanıştı. Sergio Aguero en son golünü 21 Ocak 2020'de Sheffield United'a atmıştı.
Bu sonuçla Guardiola'nın ekibi puanını 71'e yükseltirken, küme potasındaki Fulham 26 puanda kaldı.