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Spor Manchester City-Fulham maçı ne zaman saat kaçta CANLI
Spor

Manchester City-Fulham maçı ne zaman saat kaçta CANLI

İngiltere Premier Lig'in 15.haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Manchester City maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 11:50:00 -
Manchester City-Fulham maçı ne zaman saat kaçta CANLI

İngiltere Premier Lig'de 15.hafta heyecanı yaşanıyor. Zorlu haftada Manchester City ile Fulham karşılşacak. Peki, maç ne zaman?

Manchester City-Fulham maçı ne zaman saat kaçta CANLI

Manchester City bu akşam Fulham'ı konuk edecek. Etihad Stadium'da oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 3’ten naklen yayımlanacak.

Manchester City: Ederson, John Stones, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Julian Alvarez, Jack Grealish

Fulham: Bernd Leno, Kevin Mbabu, Issa Diop, Tim Ream, Antonee Robinson, Harrison Reed, Joao Palhinha, Harry Wilson, Andreas Pereira, Willian, Aleksandar Mitrovic

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