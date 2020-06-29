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Spor

Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 07:46:00 -
Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu

FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

 

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