Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu
Yarı finalde Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal eşleşti
LONDRA(AA) - İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.
Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.
Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.
- FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu
FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.
Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.