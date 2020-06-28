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Spor

Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

Yarı finalde Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal eşleşti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 22:54:25 -
Manchester City, FA Cup'ta adını yarı finale yazdıran son takım oldu

LONDRA(AA) - İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.


- FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu


FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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