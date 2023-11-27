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Spor Mancheser United maçı öncesi Galatasaray'ı yıkan sakatlık
Spor

Mancheser United maçı öncesi Galatasaray'ı yıkan sakatlık

Yeniakit Publisher
2023-11-27 12:28:00 -
Mancheser United maçı öncesi Galatasaray'ı yıkan sakatlık

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 
 
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil.

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