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Gündem Manavgat'taki yangının şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi
Gündem

Manavgat'taki yangının şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G. yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 07:42:00 -
Manavgat'taki yangının şüphelisi hastanede yaşamını yitirdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı. Yeniköy Yalamukbükü mevkisinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G., isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177'yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.

Vücudunun yüzde 80'i yandı

Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80'ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Telefon sinyallerinden belirlendi

Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.

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