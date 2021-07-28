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Gündem Manavgat'taki yangın söndürülemiyor! Kalemler Mahallesi küle döndü
Gündem

Manavgat'taki yangın söndürülemiyor! Kalemler Mahallesi küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve 7 saattir devam eden yangında Kalemler Mahallesi küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:29:00 - 2021-07-28 19:55:34

Antalya Manavgat'ta öğle saatlerinde başlayan yangınla mücadele sürerken bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Tahliye edilen yerleşim yerlerinden olan Kalemler Mahallesi yangın ile küle döndü.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12.05'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

Evler küle döndü

Yangından en çok etkilenen Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

Kalemler Mahallesi'ndeki yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.

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