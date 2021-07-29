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Gündem Manavgat'taki korkunç tablo havadan görüntülendi
Gündem

Manavgat'taki korkunç tablo havadan görüntülendi

Antalya'da 4 farklı noktada çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını İHA'larla havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 02:08:00 -

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı yangın çıktı.

5 mahalle boşaltıldı

Yangının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu Kalemler, Yeniköy, Çolaklı, Evrenseki ve Yavrudoğan mahalleleri boşaltıldı.

3 kişi yaralandı

Yangın nedeniyle 3 kişi yaralanırken, dumandan etkilenenlerden 2' kişi hariç hepsi taburcu edildi.

Müdahale ediliyor

Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.

İHA'lar görüntüledi

İHA kamerası yangının etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyarken alevler gökyüzünü kaplıyor.

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