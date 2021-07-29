Manavgat'taki korkunç tablo havadan görüntülendi
Antalya'da 4 farklı noktada çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını İHA'larla havadan görüntülendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı yangın çıktı.
5 mahalle boşaltıldı
Yangının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu Kalemler, Yeniköy, Çolaklı, Evrenseki ve Yavrudoğan mahalleleri boşaltıldı.
3 kişi yaralandı
Yangın nedeniyle 3 kişi yaralanırken, dumandan etkilenenlerden 2' kişi hariç hepsi taburcu edildi.
Müdahale ediliyor
Yangına 1 İHA, 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile müdahale ediliyor.
İHA'lar görüntüledi
İHA kamerası yangının etkili olduğu alanın genişliğini ortaya koyarken alevler gökyüzünü kaplıyor.