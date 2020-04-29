  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

2020-04-29 15:15:19 -
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çevre yolundan Eski Hisar istikametine seyir halindeki Nedim E.’nin kullandığı 07 LY 943 plakalı otomobile, Barış Can B.’nin kullandığı 07 LGM 69 plakalı ticari aracın çarpması sonucunda meydana geldi.


Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha E., başından yaralandı. Zeliha Erdem, 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı