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Yerel Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan tır durağa devrildi: 2 ölü
Yerel

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan tır durağa devrildi: 2 ölü

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Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan tır durağa devrildi: 2 ölü

Manavgat'ta dolmuş durağına devrilen tırın altında kalan Arina Dautova (20) ve Dovgalyova (23) öldü; tır sürücüsü Hüseyin Ç. savcı talimatıyla gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki dolmuş durağına devrilen tırın altında kalan iki yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza, 27 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyreden Hüseyin Ç. idaresindeki 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Tır daha sonra dolmuş durağına devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ve kurtarıcı ile çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların iki kişinin tırın altında kaldığını söylemesi üzerine ekipler olay yerine vinç çağırdı.

Devrilen tır, çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırıldı; altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölenler Rus ve Azerbaycan uyruklu iki genç kadın

Hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu Arina Dautova (20) ile Azerbaycan uyruklu Dovgalyova (23) olduğu öğrenildi. İki gencin cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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