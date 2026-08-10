  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nacar’dan, ‘devlet geleneği’ ve ‘kardeşlik’ vurgusu! Ayyüce Türkeş’e babası üzerinden gönderme Mekke Anlaşması'nda FETÖ'yle ortak paydada buluştular! Okuyanların ağzı bir karış açık kaldı! Rasim Ozan’ın avukatı bakın kim çıktı Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı! Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı Soyunma odasındaki rezil anlar ve iğrenç mesajlar ifşa oldu! Antrenörden 6 çocuğa taciz Bülbül ve Gedik’in şehadetinin 9. yılı: İyi ki varsınız kahramanlar! Özgür Özel’in Yeni Partisi’nde rezillik diz boyu! ‘Dördü de hanımlarını boşayıp sekreterlerini aldı’ Gözler Meclis’e çevrildi! Tarihi oturum başladı Verdiği mesajlar yeniden gündem oldu Erdoğan’ın 32 yıl önceki konuşması yayınlandı
Yerel Manavgat'ta kavşakta feci çarpışma! Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu!
Yerel

Manavgat'ta kavşakta feci çarpışma! Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manavgat'ta kavşakta feci çarpışma! Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 15 yaşındaki kızı yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet A. K.'nın kullandığı 34 PG 3478 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağına geldiğinde sağ şeritte aynı istikamete giderken sol taraftaki kavşağa dönmek isteyen Hüseyin Ö.'nün kullandığı 16 AJB 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Kazada, 16 AJB 790 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ö. ve 15 yaşındaki N. Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle uzun süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

Scooterlar yüzünden kazalar yüzde 33 artınca hükümet harekete geçti
Scooterlar yüzünden kazalar yüzde 33 artınca hükümet harekete geçti

Avrupa

Scooterlar yüzünden kazalar yüzde 33 artınca hükümet harekete geçti

İETT ve yolcu otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İETT ve yolcu otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Yerel

İETT ve yolcu otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Tünelde feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti!
Tünelde feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti!

Yerel

Tünelde feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti!

Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı
Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı

Yerel

Sarımsak Festivali'nde feci kaza! 2 at öldü jokey yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23