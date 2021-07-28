Antalya’nın Manavgat ilçesinde dört farklı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler hızla yayılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik." dedi. Peki, Manavgat yangını müdahalede son durum ne? İşte merak edilen haberin devamı…

Manavgat yangını müdahalede son durum ne?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi. Yangın, 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan Türk Kızılay, yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Bakan Bekir Pakdemirli "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır. Biliyorsunuz Hatay'daki yangının sebebi ve müsebbipleri neredeyse bir sene sonra belli oldu. Bu da (Manavgat'taki yangın) böyle bir şey olabilir." İfadelerini kullandı.