Manavgat yangın hastaneye mi sıçradı? Manavgat Devlet hastanesi boşaltıldı mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini açıklandı.

Manavgat yangını son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldığını bildirdi.

Manavgat Devlet hastanesi tahliye mi edildi?

Antalya'da, Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanenin tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Yatan hastaların ise Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.