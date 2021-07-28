Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle 5 mahalle boşaltıldı. Yangına müdahale sürerken yangının neden çıktığı ve kim tarafından çıkarıldığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit son dakika açıklamasında bulundu. İşte merak edilen haberin devamı…

Manavgat orman yangını kim çıkardı?

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak." dedi.

DHA muhabiri Alparslan Çınar da yaptığı açıklamada "Henüz nasıl başlandığına dair bilgi yok. Bir taraftan vatandaşlar da destek veriyor, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Büyük bir alanda etkili oluyor yangın, yerleşim yerlerine de oldukça yakın. Evlere sirayet etmesinden korkuluyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili ilk olarak, "Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.