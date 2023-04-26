Manavgat ayağa kalktı! Afet köyleri yeniden inşa edildi

Yeni Akit

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde yaraları hızla sarıp hayatı normale çevirmek adına gerekli adımlar atılıyor. Yeni konutlar ve iş yerleri bir yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor.

Talimat Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bakanlığın koordinesinde çalışmalar sayesinde 2020-2022 döneminde yaşanan afetlerin etkileri büyük ölçüde giderildi. Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya’da ihtiyaç duyulan yapılar süratle inşa edilerek vatandaşlara teslim edildi. Böylece afetin etkileri ortadan kaldırıldı.

Çalışmalar devam ediyor

2020’de meydana gelen depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’de de 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatına odaklanıldı. Şehirde 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.

23 Kasım 2022 tarihinde yaşanan Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Kastamonu ve Sinop’ta bin 265, Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutların hak sahiplerine teslim sürecine başlandı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında ise toplam bin 450 konut, 730 ahır inşa edildi.

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Bakanlık tarafından afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi tüm sosyal donatılarıyla vatandaşlara teslim edildi. İnşası devam eden tüm afet konutları da 2023’te teslim edilecek. Manavgat’ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet, 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 12:00 sularında başladı. Bakanlık tarafından 257 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları hızla tamamlandı. İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımında bulunuldu.

Vatandaşlar güvenli yerlere taşınması sağlanırken bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı.

İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin inşasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi.

Tarih belli oldu

Bir yıl içinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşası başlandı. Bunlardan 550’si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecek.

Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara ihaleleri tamamlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapımı devam eden 910 evin büyük bölümü tamamlandı.

Manavgat’ta 486 konut ve bir adet köy konağı; Akseki ilçesinde 64 adet konut, bir adet köy konağı ile bir adet şadırvan olmak üzere toplam 550 konut 2 adet köy konağı, bir adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanlarıyla yapıldı. Bu alanlarla beraber sosyal konut kapsamında 222 ev, bir millet bahçesinin inşası tamamlandı.