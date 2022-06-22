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Gündem Man Adası yalanı resmileşti! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira tazminat ödeyecek
Gündem

Man Adası yalanı resmileşti! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtayın bozma kararının ardından yerel mahkeme, direnme kararı verdi. Kılıçdaroğlu’nun bir davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira ve diğer davada Cumhurbaşkanı ile ailesine 359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 18:56:00 -
Man Adası yalanı resmileşti! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira tazminat ödeyecek

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.

Dava yeniden görüldü

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Yargıtayın usul ve yasaya aykırı olan bozma ilamına direnilsin" dedi.

Tazminata hükmetti

Kılıçdaroğlu’nun bir davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 130 bin lira ve diğer davada Cumhurbaşkanı ile ailesine 359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

 

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Yorumlar

Abdullah Biri

Sayın reis bu tazminatı bana verirmisin iflas ettim borç odeyecem.

Korna Kamil

Küfür, hakaret ve iftira FONU sağolsun! Bu siyasi enkaz gönlüne göre küfür, hakaret etsin ve iftira atsın diye fon kuruldu bu ülke de! Vah ki vah.Yani sen gönlünce yalan söyle, iftira at, hakaret et tazminatı bizden diyenler de, oy verenler de bunun ardına diziliyor...
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