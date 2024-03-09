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Aktüel Mamut projesi! Jurassic Park gerçek mi oluyor? Araştırmacılar devam eden çalışma ile ilgili her şeyi açıkladı
Aktüel

Mamut projesi! Jurassic Park gerçek mi oluyor? Araştırmacılar devam eden çalışma ile ilgili her şeyi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 02:31:00 - 2024-03-09 03:05:05
Mamut projesi! Jurassic Park gerçek mi oluyor? Araştırmacılar devam eden çalışma ile ilgili her şeyi açıkladı

Mamutları hayata döndürme projesi için büyük adım. Nesli tükenen hayvanlar için kök hücre kullanımı Jurassic Park felaketine yol açar mı?

Bilim insanları, nesli tükenen mamutları hayata döndürme projesi için 2021’de önemli bir çalışma başlattı. Colossal Biosciences adlı firma bu anlamda Mamutları hayata döndürme projesinde önemli bir eşiği aştıklarını açıkladı. Peki, bu projeyle Jurassic Park kabusu gerçek olabilir mi?

Mamutları hayata döndürme projesi önemli bir eşiği aştı!
Colossal Biosciences, 2021 yılında fon toplamaya başladığı projede ilk adımı ise geçen sene attı. Firma, mamutları dört yıl içinde hayata döndüreceği hedefiyle yola çıktı. Bu anlamda firma kök hücre geliştirme eşiğini aşmış durumda. Peki Colossal Biosciences, bu proje ile neyi amaçlıyor?

Firma, proje ile nesli tükenen hayvanları hayata döndürmeyi başarmanın peşinde. Burada mamutların seçilmesinin sebebi ise 8 ila 10 bin yıl önce soylarının tükenmesi. Özellikle Sibirya’da DNA’sı korunan mamut fosilleri bulmak mümkün. Son mamutların da Sibirya bölgesinde yaşadığı tahminler arasında.

Bilim insanları mamutlardan aldıkları DNA örneklerinde bu anlamda kök hücre geliştirmeyi başardı. Şimdi yeni hedef ise bu kök hücrelerle fil ve mamut melezi bir türün doğuşunu sağlamak. Kısacası kök hücre ile mamutları geri döndürme projesi aslında melez bir tür üzerinden gerçekleşecek.

Soyu tükenen hayvanları hayata döndürme projesi başarılı olursa, insanlığın kök hücre ve genetik tedavide yeni bir çağın kapısını açması işten bile değil. Ancak bazı bilim insanları soyu tükenen hayvanların hayata döndürme kararını kimin vereceğinin önemli olduğu görüşünde.
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Buradan bir felaket doğmaması adına sürecin etik sınırlarda yürütülmesi önemli. Yine projenin başarılı olması, soyu tükenmekte olan hayvanları korumak için de önem arz ediyor. Aynı zamanda 20. yy.’da nesli tükenen hayvanlar da bu sayede ekosisteme yeniden katılma şansına sahip olabilir.

Colossal Biosciences, bu anlamda projeyi 2027 yılında başarı ile tamamlamayı bekliyor. Bildiğiniz gibi Steven Spilberg’in Jurassic Park filmi de benzer bir teknoloji ile dinozorları geri getiren bir doktor ve araştırma ekibini ele alıyordu.

Peki, nesli tükenen hayvanlar için hayata döndürme projesi ile Jurassic Park benzeri bir felaketle karşılaşma ihtimalimiz var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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