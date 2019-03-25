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Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 3-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:58
Mamut Art Project ile heyecan verici programlar, hikayeler ve atölyeler geliyor

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 3-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.



Güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. Mamut’un 7. edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergilenecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyelerinin başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor. Bu sene Mamut ziyaretçilerini, Ceren Özşahin (MAP’17) ve Zeynep Tümertekin’in (MAP’19) Mamut sanatçılarının tasarlayacağı yeni bir sergi alanı karşılayacak.



Mamut shots’ta özel hikayeler


Yapılan bilgilendirmeye göre, motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları; tek dozluk shots konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project, bu yıl Mamut shots adı altında Art Unlimited Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşecek heyecan verici bir konuşma serisi sunmaya hazırlanıyor. Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’in kısa hikayeler paylaşacağı Mamut SHOTS; 6 Nisan 17:00’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.



Mamut Çocuk Atölyeleri ile genç yaşta sanat


Mamut Art Project’te çocuklar için etlinlikler de hazırlandı. Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Çocuk Atölyeleri; The Nest iş birliği ile 6-7 Nisan tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek. The Nest ekibi olarak Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfe açık yönelik bir atölye programı tasarlandı.



Mamut Performansları 4. senesinde


2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programı, bu yılki başvurular arasından seçilen sekiz performansa yer verecek. Programda yer alacak sanatçılar; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya kadar uzanan birçok deneyime davet ediyor.



Üç yıldır Mamut Art Project kapsamında özel sergileriyle yer alan ve büyük ilgi gören alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu kez, biraz çocukluğumuza inerek, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarını ele alıyor. Masal dünyasında sıkça karşılaşılan cadılar, prensesler, cüceler ve daha nice fantastik yaratık mercek altına alındı ve ekipteki her bir sanatçı farklı bir masalı kendi çizgisiyle yorumladı. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:58
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