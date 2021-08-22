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Spor Mame Thiam hangi takımla anlaştı? Mame Thiam transferi
Spor

Mame Thiam hangi takımla anlaştı? Mame Thiam transferi

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu. Peki, Mame Thiam hangi kulüple anlaştı?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 14:13:00 -
Mame Thiam hangi takımla anlaştı? Mame Thiam transferi

Fenerbahçe ile 2023’e kadar mukavelesi bulunan Mame Thiam’ın yeni adresi belli oldu. 1 Temmuz 2019'da Kasımpaşa'ya transfer olan Mame Thiam, 18 Ağustos 2020'de Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıkan Mame Thiam 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Mame Thiam hangi takımla anlaştı? Mame Thiam transferi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Thiam ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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