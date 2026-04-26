Mamdani’ye Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih dersi!

Sözde 1915 olaylarıyla ilgili skandal bir metin yayınlayan New York Belediye Başkanı Mamdani'ye cevabı Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi. Prof. Dr. Afyoncu, 24 Nisan'da ölen Ermeni'nin olmadığını vurguladı.

Anadolu ve Türk tarihiyle birlikte o coğrafyayı hiç bilmeden, ezbere bir metinle 1915 olayları üzerinden Türkiye'yi zan altında bırakmaya çalışan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yazısıyla adeta tarih dersi verdi.

24 Nisan'daki tutuklamalar esnasında çatışma meydana gelmediği gibi Ermeni ileri gelenlerinden ölen de olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Afyoncu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ermeniler, I. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde 40 civarında isyan çıkardılar. I. Dünya Savaşı'nda Rus ordusu ile doğuda yapılan savaşları fırsat bilip, bağımsızlık için son adımı atmak üzere harekete geçtiler. Osmanlı ordusunun iaşe ve ikmaline büyük zarar verdiler. Ayrıca çeteler kurarak Doğu Anadolu'da yaşayan sivil Türkleri, Kürtleri, Çerkesleri ve Arapları öldürmeye başladılar. Osmanlı yönetimi bütün uğraşmalarına karşılık Ermeni teröristlerin saldırılarını durduramayınca 24 Nisan genelgesini çıkararak Taşnak, Hınçak gibi Ermeni komitelerini kapattı ve komitelerle bağlantısı tespit edilenlerin bir kısmı tutuklandı. 24 Nisan tutuklamaları esnasında çatışma meydana gelmediği gibi Ermeni ileri gelenlerinden ölen de olmadı. Ancak komitelerin lider kadrolarının tutuklanması, muhtemel bir genel isyanın etkisiz ve lidersiz kalmasına yol açmıştı. Ermeni ileri gelenleri Talat Paşa ve diğer devlet adamlarının bağımsızlık rüyasından vazgeçin uyarılarına aldırış etmediler.Çeteler katliama devam ettiler. Rus ordusunun 15 Mayıs'ta işgalle bitecek Van kuşatmasına destek verip binlerce Müslüman'ı katlettiler. Osmanlı yönetimi bu durum üzerine 27 Mayıs'ta tehcir kararı almak zorunda kaldı. Rahmetli İlber Ortaylı hocamızın söylediği gibi” 1915 Ermeni Tehciri, ihtimal dahilindeki bir isyana karşı düşünülmüş bir tedbir değildir. 1915’teki zorunlu göç kararı, fiilen ortaya çıkan isyana ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı alınan ve günün şartları içinde kaçınılmaz olan” karardır. 924.158 kişinin tehcir edilmesi planlandı. Ancak tamamı tehcir edilmedi. Yaklaşık 650 bin Ermeni sevk ve iskana tabi tutuldu. 6 ay sonra tehcir durduruldu. O yüzden tehcir edilen Ermeni sayısı daha azdır. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra da tehcir edilen Ermenilerin önemli bir kısmı Anadolu'ya geri döndü. Tehcir kaçınılmaz olunca, sevk ve iskâna tabi tutulacak Ermeniler'in can ve mal güvenliğinin sağlanması için adımlar atıldı. Ancak gerek cephe gerisinde Ermeniler'in Müslüman halka yaptıkları zulümlerden gerekse bazı kişilerin şahsi zaaflarından dolayı istenmeyen olaylar yaşandı. Osmanlı yönetimi ise tehcir sırasında suç işleyenleri tespit edip, cezalandırdı."

Diğer yandan Prof. Dr. Afyoncu, Mamdani'nin ABD'deki Ermeni lobisinin kendisine verdiği metni inceletmeden yayınladığını belirtti.