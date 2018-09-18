Mamama tuz koyma!

Bebeğinizin mamasına tuz ekerken bir değil iki kere düşünün!



Hipertansiyondan mide kanserine kadar birçok hastalığa zemin hazırlayan aşırı tuz tüketiminin önüne geçilmeye çalışılırken uzmanlar, çocukluk çağında oluşturulan damak tadının gelecekteki tuz tüketimini etkilediğini belirtti.



Toplumda aşırı tuz tüketimi inanılır gibi değil ama bebeklik çağında edinilen alışkanlıkla başlıyor.



Bir insan günde 4-5 gram tuz tüketmesi gerekirken araştırmalarda toplumumuzda bir insanının günde ortalama 18-19 gram tuz tükettiği belirlendi.

Gereğinden fazla tuz tüketimi başta hipertansiyon olmak üzere mide kanseri, kalpte büyüme, kalp yetmezliği, böbrek taşı, kemik erimesi, böbrek hastalığı, vücutta şişkinlik gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

Bu hastalıkların her yıl devlete ciddi oranda maliyet oluşturduğunu, bunun önüne geçilmesi için de ekmekte bile tuzun azaltılmasının devlet politikası haline geldiğini unutmayalım.

Lokantalardaki tuzlukların kaldırılmasına yönelik çalışma devam ediyor. Alınabilecek önlemlerin arasında, yemeğe pişerken tuz atılmaması, soslardan, salamuradan, işlenmiş gıdalardan, hazır çorba, et suyu tabletlerinden uzak durulması, tuzu azaltılmış peynir tüketilmesi, yemeklerin tuz yerine nane, kekik, sarımsakla tatlandırılması gibi teklifler var.

TUZA ÇOCUKLUKTA ALIŞIYORUZ

İlerleyen yaşlarda insanlara tuzsuz yemek zor geliyor, oysa çocukluğundan beri tuzsuz yemeye alışan kişilerde bu sorun yaşanmıyor.

Tuz tüketiminin azaltılmasında özellikle annelere çok büyük bir görev düşüyor.

Damak tadının bebeklikten itibaren oluşmaya başladığını söyleyen uzmanlar, bebeklerin, çocukların yemeklerine çok az tuz atılmaması gerektiğini, tuzsuz yemeye alışan bir çocuğun ileride de yiyecekleri tuzsuz tüketmek isteyeceğini belirtiyor.



Tuz tüketiminin azaltılması birçok hastalığın tedavisi için gerekli.

Tuz hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa yol açar.



Türkiye'de tuz tüketimi ortalama 18 gram. Bu bir ülke için rekor seviyedir. İnsanlar hiç tuz kullanmasalar bile düzenli ve dengeli beslendiklerinde, vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri aldıklarında, tükettikleri sebze ve meyveyle bu tuzu alırlar zaten.