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Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor

Mamak Belediyesi’nin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin bu seferki durağı ise Kıbrıs Köyü Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanı oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:49
Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor

Mamak Belediyesi’nin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin bu seferki durağı ise Kıbrıs Köyü Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanı oldu. 7’den 70’e tüm Mamaklıları keyifli ve eğlenceli bir yaz akşamında bir araya getiren etkinlikte vatandaşlar hem gösterilerle doyasıya eğlendi hem de ay ışığında sinema izlemenin keyfini çıkardı. Etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Birlikteliğin mutluluğunu yaşadık


Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin sıcak yaz günlerine ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin “Bu düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı günün yorgunluğu ve stresinden uzaklaştırarak, bir yandan birlikte olmanın mutluluğunu bir yandan ise beyaz perdenin en güzel eserlerinden birini izlemenin keyfini yaşadık” dedi. Çocukların için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, “Kurtlar Vadisi Vatan” filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:49
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