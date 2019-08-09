0553 313 94 23

Mamak’ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
Mamak’ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.


Mezarlıkları Kurban Bayramı’na hazırlayan Mamak Belediyesi, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akaryakıtta çifte indirim
    1. Akaryakıtta çifte indirim
    2. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    3. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    4. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    5. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    6. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    7. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    8. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    9. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    10. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    11. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    12. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    13. Ödemeler dengesi (2)
    14. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    15. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    16. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    17. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    18. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    19. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    20. İbadethaneler bayram için temizlendi
    21. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    22. Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz..
    23. Başkan Sunar’dan Kurban Bayramı mesajı
    24. Antalya’da biyolojik mücadele için8..
    25. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    26. Bayram trafiği için Bakanlıktan son..
    27. ASKİ’den kurban atıkları için uyarı:
    28. Samsung Galaxy Note10 ve Note10+..
    29. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp..
    30. Vakıf Katılım’dan 450 milyon TL'lik..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!