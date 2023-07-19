Mamak Ortaköy’de hasat çifçiyi mutlu etti

Hasada katılan Başkan Murat Köse, çiftçilerle sohbet etti, kırsal kalkınma noktasında yapılabilecekler üzerine istişarede bulundu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ “Biz ne yapsak istişare ile yapıyoruz. Vatandaşımızın, çiftçimizin, esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“65 yıldır böyle verim görmedik”

Ortaköylü çiftçiler, arpa hasadından memnun… Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Ortaköy’de hasada devam eden çiftçilerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Arpa hasadında çok yüksek oranda verim olduğuna bizzat şahit oldum, çok mutlu oldum. Çiftçilerimiz 65 yıldır böyle bir verim görmedik diyorlar. Kırk bin kere Maşallah” diye yazdı.



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