  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mamak Kaymakamı Polat, Yozgat Valiliğine atandı

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesiyle, Yozgat Valiliğine, Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat atandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 06:45:23 -
Mamak Kaymakamı Polat, Yozgat Valiliğine atandı

Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesiyle, Yozgat Valiliğine, Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yozgat Valiliğine atandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.


ZİYA POLAT KİMDİR?


1973 yılında İzmit’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Erzincan’da Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.


Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı ve Bursa Kestel ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı