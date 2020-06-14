Mamak Belediyesi iş yerlerini dezenfekte ediyor

Korona virüs salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte lokanta, restoran ve kafeler birer birer açılırken Mamak Belediyesi, salgın süresince cadde ve sokaklarla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasına iş yerlerinde devam ediyor. Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatları ile başlayan dezenfeksiyon çalışmaları ile iş yerleri halk sağlığı için steril hale getiriliyor.

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller, koruyucu maskeleri, tulumları eldivenleri ve özel teçhizatlarıyla 64 mahalledeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Salgının en yüksek olduğu dönemlerde taksi durakları, parklar, halkın yoğun kullandığı alanlar, aile sağlık merkezleri, eczaneler ve ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini, cadde ve sokakları virüse karşı etkili özel solüsyonlarla temizlediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Normalleşme süreciyle birlikte ilçemizde ilk olarak açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızda sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımıza Mamak genelindeki tüm iş yerlerinde devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın ve esnafımızın sağlığı için dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.