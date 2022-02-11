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Yerel Mamadan zehirlenen bebeklerden kötü haber
Yerel

Mamadan zehirlenen bebeklerden kötü haber

Malatya’da mamadan zehirlenen 3 bebekten 2’si öldü

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:57:00 - 2022-02-11 23:01:32
Mamadan zehirlenen bebeklerden kötü haber

Malatya'da mamadan zahirlenen yabancı uyruklu 3 bebekten 2’si hayatını kaybetti. Birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mamadan zehirlenen bebekler

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şanlı Sokak içerisinde yan yana bulunan müstakil evlerde birlikte yaşayan yabancı uyruklu akraba olan iki aile bireyleri dün akşam saatlerinde 3 aylık ikizler E.E., S.E. ile 2 aylık M.E.’ye aynı biberonda mama verdi. Sabah saatlerinde bebeklerin hareket etmediğini fark eden aileler 3 bebeği de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede müdahale edilen 3 bebekten E.E ile M.E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ikizlerden S.E. ise tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin her iki ikamette de inceleme yaptığı olayda, hayatını kaybeden 2 bebeğin cenazesi ise hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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