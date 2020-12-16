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Yaşam Mama ve bez yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Yaşam

Mama ve bez yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mama ve bez yardımları sağlamaktadır. Gerekli evraklar ve başvuru dilekçesiyle başvuranlara en geç 40 gün içerisinde sonuçlarını açıklamaktadır. Yardım tutarı kimlik belgesiyle PTT şubelerinden alınabilir. Peki, Mama ve bez yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Mama ve bez yardımı için aranan şartlar nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:13:00 -
Mama ve bez yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Bebeğin doğumu üzerine mama ve bez yardımı başvurusunda bulunacak olanlar; SGK İl ve İlçe Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri, Kaymakamlık binalarındaki Sosyal Hizmet Müdürlükleri veya Muhtarlıklara müracaat ederek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Mama ve bez yardımı için aranan şartlar nelerdir?

Mama ve bez yardımı alabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde; Hane içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Doğumun 2015’ten sonra olması ve ebeveynlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekir. Ebeveynler üzerine gayrimenkul olmaması şartı da yer almaktadır.

Mama ve bez yardımı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Mama ve bez yardımı başvurularında bazı belgeler gerekmektedir. Bu belgeler şu şekilde; Bebeğin kimlik belgesi, Aile gelir durumu belgesi, Ebeveynlerin kimlik belgeleri, Başvuru formu gerekir.

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