Malum zihniyetin engellendiği yerli sanayi son 20 yılda ayağa kalktı! CHP takoz engellendi savunma sanayii şahlandı

Cumhuriyetin ilk döneminde büyük çabalarla atılan milli sanayi adımları, CHP zihniyeti tarafından bir bir ortadan kaldırıldı. Yerli ürünlerin yerine Amerikan ve Avrupa markalarına para akıtıldı. Yerli projeler ya CHP iktidarları, ya da CHP zihniyetindeki darbeciler tarafından sürekli baltalanarak ülkemiz geri bıraktırıldı. Nuri Killigil, silah fabrikasıyla birlikte havaya uçuruldu, Türkiye’nin ilk uçak bombalarını, silahlar, cephane ve motor üretimini yapan Şakir Zümre CHP baskısıyla önce fabrikasını soba fabrikasına dönüştürdü, sonra da kapatmak zorunda kaldı. Nuri Demirağ da CHP tarafından batırıldı, Kayseri Uçak Fabrikası ABD’nin baskısıyla kapatılarak üretilen uçaklar toprağa gömüldü. Yıllar sonra geliştirilen “Devrim” otomobili ise yine CHP zihniyetindeki darbeciler tarafından yok edildi.

Lübnan'a siber saldırı ders oldu

7 bin 204 aracın hizmet alım töreninde, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan’a karşı düzenlenen ‘siber terör saldırılarıyla’ bunun ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha gördük” dedi. Türkiye, birbiri ardına hayata geçirilen yerli ve milli projelerle ayağa kalktı. Yerli otomobil TOGG, yerli yeni nesil savaş uçağı Kaan, dünyaya parmak ısırtan İHA’lar, SİHA’lar, Tayfun, Siper, her türden gelişmiş füzeler, roketler, Atak helikopteri, Altay tankı, çeşitli zırhlı askeri araçlar, yerli savaş gemileri, yerli denizaltılar, milli piyade tüfekleri, makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yerli askeri ve sivil uydular, yerli tren setleri hayata geçirilen yerli ve milli projelerin bazıları. Son yirmi yılda büyük çabalarla sayısız yerli ve milli projeyi hayata geçiren Türkiye, CHP zihniyetinin engellediği yerli sanayiyi 20 yılda ayağa kaldırdı.

Toplu iğne yapmamızı istemezler

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, bakın neler söylüyor: “Yerli proje yaparsınız, CHP zihniyetindekiler, yancıları itibarsızlaştırırlar. Kırk bin TOGG caddelerde boy göstermesine rağmen hâlâ İtalya’dan getirildiğini, Türkiye’de üretilmediğini söylerler. Bunlar bir tane toplu iğne yapmamızı istemezler. TOGG yapmışsın, sen SİHA yapmışsın, uydu yapmışsın, savaş uçağı yapmışsın, bunlara çok dokunur. İsrail, Türkiye’nin SİHA yapmasını istemez. Sana her türlü düşmanlığı yapar. Ama bu zihniyet hainlik yapar. Yani münafık gibi kendi gizlenir. Dostmuş gibi görünür, vatan millet, kurtuluş harbi der ama fırsatını bulduğunda gırtlağına siyonistin neşterini sokar. Birinci Meclis mebuslarının çoğu asılmış, sürülmüştür. İstiklal harbini bu milletin evlatları, hocaları, subayları vermiştir, bunlar da koltuğa oturup ‘istiklal harbini biz kazandık’ derler. Ben hâlâ bu zihniyetteki CHP’nin nasıl seçimde yüzde 24-25 oy alabildiğini anlayabilmiş değilim. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş böyle bir ihanet hareketinin hâlâ bu ülkede yüzde 25 oy alabilmesini araştırıp incelemek bütün üniversitelerin, akademisyenlerin boyunlarına borçtur.”

Erdoğan, hesaplarını bozdu

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, şunları dile getirdi: “CHP’nin yıllardır engellediği yerli sanayimiz Tayyip bey döneminde şaha kalktı. Bu yerli ve milli atılımların en gururlu anı ise Jandarma ve Emniyet Teşkilatı için alımı yapılan 5 bin yerli ve milli TOGG’un olmasıydı. Bu görüntüler hepimizi gururlandırırken, akıllara da zamanında CHP zihniyetinin uzun yıllar boyunca engellediği yerli ve milli projeler geliyor. Ne çekti ülkemiz bu zihniyetten. Yerli ürünlerin yerine paralarımız Amerika ve Avrupa menşeli ürünlere ve markalarına aktarıldı. Yerli projeler ya CHP iktidarları, ya da CHP zihniyetindeki vesayetçiler tarafından sürekli baltalanarak ülkemiz geri bıraktırıldı. Nuri Killigil, silah fabrikasıyla birlikte havaya uçuruldu, Nuri Demirağ CHP tarafından batırıldı, Kayseri Uçak Fabrikası ABD’nin baskısıyla kapatılarak üretilen uçaklar toprağa gömüldü. Yıllar sonra geliştirilen ‘Devrim’ otomobili, CHP zihniyetindeki darbeciler tarafından yok edildi. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, birbiri ardına hayata geçirilen yerli ve milli projelerle 20 yılda ayağa kalktı. Değerli Türk Gençliğine bir çağrımız var; Geleceğin süper gücü Türkiye’sinde yaşamak istiyorsanız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın, CHP zihniyetinden uzak durun!”