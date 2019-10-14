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Malulen emekli çalışırsa maaşı kesilir mi?

Malulen emekli olduktan sonra çalışırsa aylığı kesiliyor mu? Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalı olmanın yanıda aynı zamanda 1.800 gün yani 5 yıl prim ödenmiş olması da gerekiyor. Şartlarını tamamlayıp malulen emekli olan birinin tekrar çalışması durumunu emekli aylığı kesilir mi? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:47
Malulen emekli çalışırsa maaşı kesilir mi?

Malulen emekli olduktan sonra çalışırsa aylığı kesiliyor mu? Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalı olmanın yanıda aynı zamanda 1.800 gün yani 5 yıl prim ödenmiş olması da gerekiyor. Şartlarını tamamlayıp malulen emekli olan birinin tekrar çalışması durumunu emekli aylığı kesilir mi? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. 

Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporudur. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekir.

510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce, sigortalı olanlardan yaşlılık sigortasından aylık alanlar herhangi bir işte çalışabilmektedir. Ancak, bunların sigortalı çalışmaları sosyal güvenlik destek primi ödeyerek mümkün olabilmektedir. Fakat Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4/a kapsamındaki sigortalılık sonucu malul sayılan ve malullük sigortasından aylık alanların 5510 sayılı yasanın 27/3. Maddesine göre her ne ad altında olursa olsun çalışmaları mümkün değildir, çalışabilir durumda olanlar, zaten malul sayılmayacaktır. Kurum tarafından malullük aylığı alırken çalıştığı tespit edilenlerin aylıkları hemen kesilmektedir. Ancak, engelli raporuyla emekli olanlar ise normal emeklilerden sayılırlar ve emekli olduktan sonra hem emekli aylığını alıp hem de bir iş yerinde çalışma hakkına sahiptirler. Öte yandan emekli özürlüler de engelli kontenjanından sayılır.

Malulen emekli olanlar çalıştıkları işten ayrılınca da tekrar sağlık kurulu kontrolü için sevke tabi tutulurlar ve malullük lerinin devam ettiği anlaşıldığında aylıkları tekrardan bağlanır. Ancak malullük aylıklarının kesilmesi hangi statüden emekli olunduğuna (4/a, 4/b, 4/c) ve emekli olunan tarihe göre de değişiklik arz etmektedir.

SSK kapsamında malulen emekli olanlar çalışırsa maaşları kesilir mi?

4/a’lı olarak işçi statüsünde çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir,

4/b’li (işveren) olarak çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilmez, sosyal güvenlik destek primi öderler,

4/c kapsamında çalışırlarsa aylıkları kesilmemektedir.

BAĞ-KUR kapsamında malulen emekli olan kişiler çalışırsa maaşları kesilir mi?

4/a’lı olarak işçi statüsünde çalışmaya başlarlarsa işverenleri sosyal güvenlik destek primi öder ve aylıkları kesilmez,

4/b’li (işveren) olarak çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilmez,

4/c kapsamında çalışırlarsa aylıkları kesilmemektedir.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:47
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