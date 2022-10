Malul sayılmayan gaziler müjde bekliyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat, nizamname yüzünden gazi sayılmasalar da kendilerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

Yaraları gerçek

“En kapsamlı araştırma derneğimiz ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar’ın iş birliğiyle gerçekleştirildi. 8 ayda tamamlanan bilimsel araştırmada terörle mücadele yaralanmış ancak, malul gazi olarak kabul edilmeyen 1408 terör gazisiyle görüşüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre; gazilerimizin yüzde 43’ü vücudunda şarapnel, yüzde 11’i ise kurşun taşıyor. Yine gazilerimizin yüzde 84’ü yaralanmanın yol açtığı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Nizamname bizi santim santim ölçüp haklarımızı vermeyi reddediyor ama gazilerin yaraları gerçek.”

“Bahçeli'den söz aldık”

Atilla Polat, şöyle devam etti: “Terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20.000 asker ve polis artık TBMM’den güzel haberler bekliyor. Bilimsel çalışma bile yapıldı. Ancak bir türlü 1053 sayılı nizamnameyi aşamıyoruz. MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin talimatıyla verilen kanun teklifinin bir an önce Meclis’te komisyona gelip yasalaşmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde dernek yöneticilerimiz, Bahçeli’yle Erzurum’da görüşme imkanı buldular. Sayın Bahçeli’ye verilen kanun teklifinin akıbetini merak ettiklerini belirterek, 20 bin gazi sayılmayan asker ve polisin müjdeli haber beklediğini söylediler. Bahçeli de ‘Sizlerden haberim var Meclis açıldığında ilk işleyeceğimiz konulardan biri sizlersiniz. Mağduriyetinizi çözeceğiz. Müjdeli haberleri alacaksınız’ dedi. Sayın Bahçeli’nin verdiği sözle daha da umutlandık. Meclis’te bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini ve bu kanayan yaranın bir an önce kapanmasını bekliyoruz.”