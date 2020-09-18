Malul sayılmayan gaziler müjde bekliyor

Göksel Çağlav Ankara

Terörle mücadelede yaralanan, vücudunda halen şarapnel bulunan, ancak gazi sayılmayan, gazilik onurunun elinden alınmış 20 bin kahraman olduğunu belirten Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan Akit’e yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

20 bin mağdur

“Devletin bekası ve milletin bölünmez bütünlüğü için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ile verilen mücadelelerde yaralanmış, kurşunlara siper olmuş 20 bin kahraman asker ve polisimiz bulunmaktadır. Bu kahraman vatan evlatlarının kimisi uzvunu vatana feda etmiş, kimisi bağrında terör kurşunu ve şarapnel ile yaşıyor. Birçoğu da vücudundaki şarapnellerin zehirlemesi sonucu yavaş yavaş ölüme mahkum ediliyor. Yine birçok arkadaşımız da psikolojik sorunlar yaşamakta, bu ve bu tür vakalar uzayıp gitmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 1953 yılında çıkarmış olduğu 1053 sayılı nizamnamesinde belirtilen değerin altında olması sebebi ile bizlere gazilik verilmiyor.

Santimle ölçülmez

Yani, SGK eline cetveli, metreyi almış, ‘Senin parmağın az kopmuş, gazi değilsin. Kurşun senin omuriliğine girmesine üç milim var, sen gazi değilsin. Şarapnel beynine yapışmamış sen gazi değilsin’ diyerek bizlerin yarasını santim santim, milim milim ölçüyor. Komik bir şekilde bizlere malullük-gazilik vermiyor. Gazilik santimle ölçülemez, hak edilmiş bir mertebedir. SGK’nın bu davranışına yetkililer artık daha fazla göz yummamalıdır.”