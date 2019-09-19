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Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur

Terörle mücadele sırasında girdikleri çatışmalarda çok sayıda mermi, şarapnel parçalarıyla yaralanan gazilerimiz, yaşadıkları onca sağlık sorunlarına rağmen 1953 tarihli köhne nizamname yüzünden hâlâ gazi sayılmıyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:24
Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur

 Çınar Demir  Ankara 

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü… Ancak 1953 tarihli köhne nizamnamenin bir türlü değiştirilmemesi yüzünden tam 19 bin vatan evladı gazi, hâlâ malulgazi sayılmadığından gaziler gününü bile kutlayamıyor. Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) Başkanı Atilla Polat, Akit’e yaptığı açıklamada gazilerin durumunu şu sözlerle özetledi: “Türkiye’de 12 bin asker, 5 bin polis ve 2 bin kişi de köy korucusu ve sivil kamu personeli olmak üzere toplam 19 bin malul sayılmayan gazimiz hâlâ mağdurdur.  684 Sayılı KHK çıkarıldı bizler için 2016 yılında. ‘Gaziler arasında ayrımı kaldırdık ve 19 bin mağdur vatan evladımızı gazi saydık’ dediler ama maalesef hiç kimse gazi sayılmadı. Bu kanun sadece 63 kişiyi kapsadı, SGK yeni bir genelge ile önümüzü yine kapattı. Artık bu kanayan yaranın biran önce kapanması gerekiyor. Artık yeter.

“Biz kim için vurulduk?”

Polat, “Bizler, mecburi askerlik görevimizi yaparken Güneydoğu’da terörle mücadele sırasında bölücü terör örgü ile girdiğimiz silahlı çatışmalarda yaralandık. Vücutlarında mermi ve şarapnel parçalarıyla yaşayan bu vatan evlatlarına maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği’ni dayatarak, yüzde 40 altı yaralanmayı,  gazilik için yeterli saymadığından bizler gazi olamıyoruz. Mecliste bizden haberdar olmayan bir milletvekili kalmadı ama çözüm yine yok. Bizler hangi ülkenin askeriyiz ve biz kim için vurulduk? Suçumuz bu vatanı savunmak ve ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için cephede teröristlerle girdiğimiz silahlı çatışmada yaralanmak mı? Oysa çok şey istemiyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız bir Gazilik Madalyası ve öldüğümüzde ay yıldızlı bayrakla defnedilmek. Bu da bizim hakkımız, bunu bize çok görmeyin” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız artık bu kanayan yarayı kapatın”

16 Temmuz 2016 günü dönemin başbakanı Binali Yıldırım’ın, AK Parti gurup toplantısında “15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlardan yüzde 40 oranı kaldırılmıştır, herkes gazi olacak” diye açıklama yaptığını hatırlatan Atilla Polat şöyle devam etti: “PKK mağdurları asker ve polisler kapsam dışı bırakıldı. 15 Temmuz’da şehit olan ve gazi olan bütün vatandaşlarımız, başımızın tacıdır. Gazilik de analarının ak sütü gibi haklarıdır. Bizler de bu vatan için savaştık, yaralandık ama gazi sayılmadık bu güne kadar. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, artık bu kanayan yarayı kapatın, bu vatan evlatlarına sahip çıkın.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:24
  1. Ankara
  2. 19 Eylül Gaziler Günü
  3. malul
  4. gazi
  5. Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği (TMSY) Başkanı Atilla Polat
  6. Akit
  7. SGK
  8. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği
  9. Gazilik Madalyası
  10. Binali Yıldırım
  11. AK Parti gurup toplantısı
  12. AK Parti
  13. 15 Temmuz darbe girişimi
  14. Atilla Polat
  15. Gazilik

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