Maltepe’den acı haber: 22 saat sonra ulaşıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Enkaz altında kalan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt’un cansız bedenine 22 saat sonra ulaşıldı.
Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında meydana gelen çökmenin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca aralıksız sürdü.
Ekipler, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt’a ulaşabilmek için saatlerce yoğun çalışma yürüttü.
22 SAAT SONRA ACI HABER
Çalışmaların 22’nci saatinde Hüseyin Özkurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan Özkurt’un cenazesi ambulans ekiplerine teslim edildi.
Özkurt’un cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı anlar havadan da görüntülendi.