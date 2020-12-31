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Gündem Maltepe'deki evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Maltepe'deki evinde vahşice öldürülen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe'deki evinde Kemal Ayyıldız isimli şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülen ardından yakılan öğretim görevlisi Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:19:00 - 2020-12-31 17:37:41

Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi toprağa verildi.

Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe'de vahşice öldürülen 48 yaşındaki Aylin Sözer'in cenazesi Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi. Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.

Acılı baba ayakta durmakta zorlandı

Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in, namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.

Cenaze namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske taktığı görüldü.
Aylin Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ne olmuştu?

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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