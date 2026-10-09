Maltepe’deki bina çökmesinde yeni gelişme! Can kaybı sayısı arttı

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta sabah saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda, 7 katlı binanın 3 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Ekipler, 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Maltepe’de sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binada enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam eden 3 kişiden Mesut Bilecen’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi ise hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun saatlerdir olay yerindeki çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan 3 kişi için AFAD ekiplerince sismik dinleme cihazlarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından Mesut Bilecen’in cansız bedenine ulaşıldı.