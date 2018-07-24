Maltepe'de yol çöktü, İETT otobüsü çukura düştü
İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü.24 Temmuz 2018 Salı 16:56
İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde, Marmara Eğitimköyü-Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.
Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.
Otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadı. Otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü yetkilileri arayarak yardım istedi.
Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.
Görevliler yoldaki çukuru doldurup caddeyi tekrar trafiğe açtı.
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