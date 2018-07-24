THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Maltepe'de yol çöktü, İETT otobüsü çukura düştü

İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü.

24 Temmuz 2018 Salı 16:56
Maltepe'de yol çöktü, İETT otobüsü çukura düştü

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde, Marmara Eğitimköyü-Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.

Otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadı. Otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü yetkilileri arayarak yardım istedi.

Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Görevliler yoldaki çukuru doldurup caddeyi tekrar trafiğe açtı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:56
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. İstanbul Maltepe
  4. yol çökmesi
  5. İETT otobüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    1. İmzalar toplandı! CHP kurultaya gidiyor
    2. İYİ Parti'de olaylar böyle başladı
    3. Pencerenizin önüne sirke dökerseniz...
    4. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    5. Yunanistan'daki faciada yürek burkan..
    6. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    7. HDP'li terörist çizmeyi aştı!..
    8. Lamborghini araçlarını geri çağıracak!
    9. Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda..
    10. İşlenmiş et zararlı mı?
    11. B36 Torshavn-Beşiktaş maçı ne zaman..
    12. Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kadıköy..
    13. Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
    14. Bitki çaylarını tüketirken nelere..
    15. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    16. Yunanistan'daki faciadan acı haber geldi
    17. Fabri resmen imzaladı! İşte..
    18. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    19. FETÖ'den büyük vurgun! Somali'de..
    20. İstanbul'da gündüz geceye döndü!
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!