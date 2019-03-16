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Maltepe’de “Yaşar Kemal” coşkusu

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı muhteşem bir törenle atıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:06
Maltepe’de “Yaşar Kemal” coşkusu

Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı muhteşem bir törenle atıldı. Başkan Ali Kılıç, “Yaşar Kemal’in adını Maltepe’de, yine Türkiye’nin aydın, çağdaş yüzü, Anadolu kadının gerçekten yürekli temsilcisi Türkan Saylan ile buluşturduk. Onlar yolumuzu aydınlatanladır, onlarla büyüdük. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yeni aydınlıklar, yeni projeler, yeni güzelliklerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.


Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi’nde yapılacak olan 6 bin metrekare inşaat alanına sahip Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin büyük bir coşku içerisinde yapılan temel atma törenine, ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Mahmut Tanal, Turan Aydoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, CHP ve İyi Parti Maltepe İlçe Teşkilatı, eski Kültür Bakanı ve SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş, sanatçı-yazar Zülfü Livaneli, eski milletvekilleri, parti yetkilileri ve binlerce vatandaş katıldı.



“Yaşar Kemal’İ Türkan Saylan ile buluşturduk”


Ellerinde Türk bayrakları olan binlerce vatandaşın katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaşar Kemal’in adını Maltepe’de yine Türkiye’nin aydın, çağdaş yüzü, Anadolu kadının gerçekten yürekli temsilcisi Türkan Saylan ile buluşturduk. Onlar yolumuzu aydınlatanladır, onlarla büyüdük. Bundan sonra da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde, yeni aydınlıklar, yeni projeler, yeni güzelliklerle yolumuza devam edeceğiz. Ben her gün sizlerle beraberim. Bir 5 yıl sizlere hizmet ettim. Bir 5 yıl daha Maltepe’de yaptıklarım için değil, yapamadıklarım için sizlerden destek bekliyorum” dedi. Kılıç’tan sonra kürsüye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Maltepe Belediye Başkanımıza, öğrencisi olmaktan onur duyduğum Türkan Saylan ve Yaşar Kemallerin sadece ismini değil, anlayışını ve mücadelesini de yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Borcumuzu ödüyoruz”


Temel atma törenine katılan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de, şunları söyledi: “44 yıllık dostum, ustam Yaşar Kemal’in adının verildiği bir kültür merkezinin daha temel atma törenine geldiğim için çok mutluyum. Eğer bugün bizler varsak, sizler varsanız bunu hepimiz bu ülkenin kültürüne insancıl, hümanist, halktan ve emekten yana sol yaklaşımlar ekleyen Yaşar Kemallere, Nazım Hikmetlere, Orhan Kemallere, Sabahattin Alilere borçluyuz. Bugün Başkan Ali Kılıç’ın yaptığı bu temel atma, bir borç ödemedir. Hepimizi yetiştirdiler. İstanbul çok büyük bir dönüşümün arifesinde. 1994 yılında yarım bıraktığımız bir İstanbul var. Şimdi bütün umudum şu, Ekrem İmamoğlu 94’ten bıraktığımız bayrağı alıp yükseltiyor. 44 yıllık dostluğa dayanarak şunu söyleyebilirim ki; Yaşar Kemal de aramızda olsaydı Ekrem İmamoğlu ve Ali Kılıç’ı desteklerdi. 1 Nisan’da güzel bir İstanbul sürprizi yapalım.”



“Burada bulunmak onur verici”


Son olarak kürsüye gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi: “Çok kıymetli yol arkadaşım Ali Kılıç’ın, Maltepe’de bir kültür merkezi yapması ve tabi ki her şeyden öte ismine de gerçekten Türkiyemizin dev yazarı Yaşar Kemal’in adını vermesi ve bu yüzden burada olmam inanın onur ve gurur verici. İlçemize ve İstanbul’a hayırlı ve uğurlu olsun. Çok koşturuyor, çalışıyoruz. Siz güzel insanlar hem bizi motive ediyor, hem de güçlendiriyorsunuz. Biz iyi dille, temiz siyasetle, ahlaklı konuşma ve güler yüzle insanlara moral vermeye geliyoruz. Bu ülkenin morale ihtiyacı var.”



Butona Birlikte Bastılar


Konuşmaların ardından törene katılanlar hep birlikte butona basarak, kültür merkezinin temelini attı. 6 bin metrekare inşaat alanına sahip Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde konferans, tiyatro ve fuaye salonları, açık-kapalı kafeterya, cep sineması ve sahneleri, etkinlik ve müzik odaları, sanatsal eğitim alanları ve kapalı otopark bulunuyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:06
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