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Maltepe'de silahlı soygun! 400 bin TL'yi alıp kaçtılar

İstanbul Maltepe'de bulunan bir toptan sigara satış deposunda meydana gelen soygunda silahlı ve maskeli 4 kişi, depo bekçisini etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 400 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:23
Maltepe'de silahlı soygun! 400 bin TL'yi alıp kaçtılar

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bu sabah saatlerinde bir sigara deposunda silahlı soygun meydana geldi. 

Soygun saat 08.00'da Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı ve maskeli 4 kişi toptan sigara satış deposuna gelerek depoda bulunan bekçiyi etkisiz hale getirdi. Maskeli soyguncular daha sonra kasada bulunan 400 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.

Kafasından yaralanan bekçi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri işyeri bekçisi Cengiz B.'yi hastaneye sevk etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:23
  1. İstanbul
  2. Maltepe
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