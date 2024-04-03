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Yerel Maltepe’de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi
Yerel

Maltepe’de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-04-03 03:58:00 -
Maltepe’de seyir halindeki otobüsten dumanlar yükseldi

Maltepe’de E5 Karayolu’nda bir otobüsten, bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına ile kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Maltepe E5 Karayolu Esenkent mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre E5 Ankara istikametindeki otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs Gülsuyu Metro durağı yakınlarında durup tahliye edilirken otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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