Maltepe’de şehit annelerine ve 100 yaş üstü annelere Anneler Günü ziyareti

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe’de yaşayan 100 yaş üzeri anneler ile şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Maltepe Kaymakamlığı, şehit annelerini ve 100 yaş üstü kadınların Anneler Günü’nü unutmadı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, kızıyla birlikte yaşayan 109 yaşındaki Muzaffer Körünç ve kızı Tülin Oytun’u ziyaret etti, Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti. Ardından diğer şehit annelerini ve 100 yaş üstü anneleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Dallı, onların da Anneler Günü’nü kutlayarak çeşitli hediyeler verip çiçek takdim etti. Kaymakam Dallı’ya Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu da eşlik etti.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Bugün Anneler Günü. Annelerimiz her gün başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz tabi ki ama yılda bir gün de olsa çiçekle, hediyeyle onları hatırlayıp gönüllerini almak çok güzel bir şey. Biz de bu niyetle dışarıya çıktık. İlçemizde 37 annemiz 100 yaşın üzerinde. 36 da şehit annemiz var” dedi.

Anneleri ziyaret ettiklerini söyleyen Dallı, “Onlara çiçek ve hediye takdim ediyoruz. Anneler Günü’nü kutluyoruz. Onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Aramızdan ayrılan bütün annelere de Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.