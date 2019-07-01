0553 313 94 23

Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kişinin alışveriş merkezinde başına silah dayaması üzerine polis alarma geçerken, AVM boşaltıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı

DHA'nın geçtiği habere göre Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

AVM'nin giriş ve çıkışını kapatan polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek AVM'den dışarı çıkardı.

Kişi polis merkezine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
  1. Maltepe
  2. AVM
  3. rehine krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun’da arazi kavgası kanlı bitti
    1. Giresun’da arazi kavgası kanlı bitti
    2. Müslüman olan ABD’li Profesör ilk namazı
    3. Kartepe’de Off-Road heyecanı nefes..
    4. Karacakurtlar, 15. Kuruluş Yılını..
    5. Türkiye Şampiyonları Karesi..
    6. Bartın Üniversitesi’nde lisansüstü..
    7. Nazilli’de yüzme kursları başladı
    8. Keltepe Kayak Merkezi yolu için 6..
    9. Japonya, Güney Kore'den ithal ürünlere..
    10. Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı
    11. Kene’den hayatını kaybeden anne..
    12. Atıcılardan tam isabet
    13. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    14. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    15. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    16. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    17. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    18. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    19. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    20. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    21. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    22. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    23. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    24. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    25. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    26. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    27. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    28. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    29. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    30. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor