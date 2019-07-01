Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kişinin alışveriş merkezinde başına silah dayaması üzerine polis alarma geçerken, AVM boşaltıldı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
DHA'nın geçtiği habere göre Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.
AVM'nin giriş ve çıkışını kapatan polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek AVM'den dışarı çıkardı.
Kişi polis merkezine götürüldü.
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