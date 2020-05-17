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Maltepe’de polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Maltepe’de polis, 6 yaşındaki çocuğa doğum gününde pasta ile sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:31:09 -
Maltepe’de polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Maltepe’de polis, 6 yaşındaki çocuğa doğum gününde pasta ile sürpriz yaptı.


Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükyalı Polis Merkezi Amirliğini arayan aile, 6 yaşındaki oğullarının doğum günü olduğunu ve polislerin ziyaret etmesini istediklerini söyledi. Ailenin isteğini kırmayan polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi’nde ikamet eden aileye doğum günü pastası alarak sürpriz yaptı. Pastayı 6 yaşındaki çocuğa vererek yaş gününü kutlayan polis ekipleri, daha sonra evden ayrıldı.

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