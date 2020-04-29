  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Maltepe'de meddahlı ramazan coşkusu

2020-04-29 10:47:12 -
Maltepe'de meddahlı ramazan coşkusu

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu iftarlar yapılamamasına rağmen ramazan ruhunu diri tutmak için etkinliklerini otobüsle ilçenin sokaklarına taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karantina ve sosyal mesafe gölgesinde başlayan ramazan ayının buruk geçmesini önlemek için bir etkinlik başlatıldı.

Etkinlik çerçevesinde 18 mahalleyi otobüsle gezen meddah ve musiki grubunun ilk durağı Altayçeşme, Yalı ve Feyzullah mahalleleri oldu. Müzik sesiyle camlara ve balkonlara koşan vatandaşlar da alkışlarıyla gruba eşlik etti.

Açıklamada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın şu görüşlerine yer verildi:

“Bu kutsal ayda, insanlarımız belki de hayatlarında ilk kez ayrı sofralarda iftar açıyor. Büyük bir aile olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Geleneksel ramazan eğlencelerini, gezici ekibimizle vatandaşlarımızın ayağına götürdük."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı
Gündem

Mete Yarar 'Türkiye için hiç iyi olmayacak' dedi ve ABD'nin yapacağı hamleyi açıkladı

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, koronavirüs salgını sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın gündemi değiştirmek için İran'a saldıracağın..
İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi
Gündem

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelg..
Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu
Gündem

Suriyeli Ali üzerinden yapılan provokasyona tokat gibi sözler: Dün bizi kovanlar bugün bizi sever oldu

Adana'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan Suriyeli Ali El Hemdan, polisin silahının kazara ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. "Sur..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı