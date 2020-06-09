Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, M.Ç.'nin kullandığı kamyonet, bariyere çarptıktan sonra, 34 HF 4306 plakalı su taşıyan panelvan ile çarpıştı.
5 yaralı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.
Panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı ise kontrollü sağlandı.