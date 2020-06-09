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Yerel

Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 08:42:00 - 2020-06-09 08:44:35
Maltepe'de kamyonetle panelvan çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, M.Ç.'nin kullandığı kamyonet, bariyere çarptıktan sonra, 34 HF 4306 plakalı su taşıyan panelvan ile çarpıştı.

5 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetin sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile panelvanın sürücüsü yaralandı.

Panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı ise kontrollü sağlandı.

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