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Yerel Maltepe'de ilginç kaza! Saniye saniye kaydedildi
Yerel

Maltepe'de ilginç kaza! Saniye saniye kaydedildi

Maltepe’de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:22:00 -

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi Selvi Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs dik sokak içerisinde yukarı doğru seyir halinde giderken araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen durduramadığı minibüs sokak içerinde bulunan bir apartman boşluğuna düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, sağlık görevlileri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan apartman boşluğuna düşen aracın hasar verdiği binada oturan vatandaşlar ile araç sürücüsü arasından tartışma yaşandı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Kazayla ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Özcan, “Minibüs sürücüsü yokuş yukarı hareket halindeyken başka araca yol vermek için durunca, araç geriye doğru kaymaya başlamış. Kayan araçta apartman boşluğuna düşmüş. Yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

Öte yandan; Manisa’nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ters şeritten gelip benzin istasyonuna girmek istediği sırada, benzin istasyonundan çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştığı görünüyor.

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