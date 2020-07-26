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Aktüel

Maltepe'de hurdalık yangını

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:55:04 -
Maltepe'de hurdalık yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki bir hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Büyükbakkalköy Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir hurdalıkta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 bin metrekare açık alanda, içinde otomobil parçaları bulunan hurdalık yangınına Maltepe, Kartal, Büyükbakkalköy ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ormanlık alan kenarında bulunan yangına tedbir amaçlı orman ekipleri de sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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