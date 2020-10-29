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Aktüel Maltepe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Aktüel

Maltepe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:59:12 -
Maltepe'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Maltepe Belediyesi, bando takımıyla tüm sokaklara bayram coşkusunu taşırken, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yaklaşık 100 motosikletli, ellerinde bayrak ve Atatürk posterleri ile vatandaşların bayramını kutladı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında otobüsle ilçe turu atarak vatandaşların bayramını kutladı.

Eski Bağdat Caddesi ve Maltepe sahil yolu boyunca gerçekleştirilen ve 100 motosikletlinin ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle gerçekleştirdiği tura vatandaşların yoğun ilgisi dikkati çekti.

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kutlamalarına bando takımı da Cumhuriyet marşlarıyla eşlik etti. Ellerinde bayraklarla vatandaşları selamlayan Kılıç’a, vatandaşlar evlerinden, balkonlarından, pencerelerinden ve kafelerden alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar da bayraklarını alıp sokağa koşarak coşkuya ortak oldu.

Saatler 19.23’te ilçede vatandaşlar ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okudu.

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