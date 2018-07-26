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Maltepe'de bariyerlere çarpan araç 100 metre takla attı

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:31
Maltepe'de bariyerlere çarpan araç 100 metre takla attı

İstanbul E-5 Maltepe mevkisinde Ankara istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Oğuz Gülmez yönetimindeki otomobil kontolden çıkarak bariyerlere çarptı. Taklalar atmaya başlayan otomobil 100 metre sonra durabildi. Aracın sürücüsü Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 03.00 sıralarında E-5 karayolu Maltepe ilçesi Bostancı Köprüsü mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden 25 yaşındaki Oğuz Gülmez idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atmaya başladı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Oğuz Gülmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 07:31
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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