Maltepe’de Attilâ İlhan, 95. doğum gününde anıldı

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz ismi, şair, fikir insanı Attilâ İlhan’ı 95. doğum gününde düzenlediği dijital yayınla andı. Yayında İlhan’ın eski eşi, yönetmen Biket İlhan, Attilâ İlhan’ın, 1968 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararının ardından yazdığı “O Mahur Beste Çalar Müjgan’la Ben Ağlaşırız” isimli şiirinin yazılış öyküsünü paylaştı. Gazeteci-belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk’ün “Sanat Duvarları Aşar” isimli programı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından sanatseverler ile buluştu. Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş’in dün sonsuzluğa uğurlandığını ifade eden Nebil Özgentürk, “Deniz’lere yazılmış en güzel şiiri Attilâ Ağabey yazdı. ‘Müjgan’la Biz Ağlaşırız’ şiirini 6 Mayıs sabahı yazdı. Denizler’e ağıt şiiriyle Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anıyoruz.” dedi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararı haberini gece yarısı duyduklarını ifade eden Biket İlhan, “Attilâ İlhan ile yan yana oturup sabaha kadar ağladık desem yeridir. Tekrar vapura binip işine gidecekti. Her şeyden uzaklaşmış bir hali vardı. İzmir Karşıyaka’daydık. Anladım bir şey çıkacak bunun altından Deniz Gezmiş’lerle ilgili. Vapura gitti. Akşam geldiğinde bu şiiri oluşmuştu. Çok etkileyici bir şiir. O gününü hiç unutmuyorum. Her yerimiz acımıştı. Yolda kimseye okumadıysa geldiyse eve geldiğinde ilk bana okudu” diye konuştu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararına Attilâ İlhan’ın çok üzüldüğünü dile getiren Biket İlhan, “Adımların nereye gittiği belliydi. Böyle kötü bir haber bekleniyordu. Bu çocuklara yazık olacak deyip duruyordu. O şiiri de okuyunca bir şair değil Attila olarak vardı benim için. Nasıl bir adamla evlenmişim. Bu satırlar hangi duyguyla diye. Canhıraş bir şeydi benim için. Halen şu anda bile onları yaşayabiliyorum” şeklinde konuştu. Attilâ İlhan’ın her zaman bildiğini söylediğini, yazdığını, inandığı yolda yürüdüğünü dile getiren Biket İlhan, “Attilâ İlhan benim için hep Attilâ olarak var oldu. Şairliği, edebiyatçılığı ile değil de benim hayatı paylaştığım insandı. ‘Sen benim için çok değerlisin. Bana Attilâ İlhan olarak gelmeyen tek kadınsın’ demişti. Bizim hayatımızda bunun üzerine ilerledi. Prensipleri olan bir insandı. Şiirleri onun için bir melodiydi. Şiirlerini söyleyerek yazıyordu. Dile, kulağa nasıl geliyor, takılıyor mu, ezberde kalıyor mu bunları düşünerek sonra kağıda döküyordu” diye konuştu.

Şair Haydar Ergülen, Attilâ İlhan’ın, Cumhuriyet Türkiyesi’nin yıldızlarından biri olduğuna dikkat çekerek “Attilâ İlhan, Can Yücel, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk, şair, romancı mizah yazarı, gazeteci olmanın ötesinde yıldızın parladığı anlardı onlar. Cumhuriyet Türkiyesi’nin bütün olumlu, olumsuz eleştireceğimiz ama koruyacağımız Cumhuriyet’in yıldızları. Eleştirileri, şiirleri, düşünceleriyle öncülük etmiş, yön vermiş, çabalamışlar. Bu uğurda yaptıklarını, mücadelelerini herkes biliyor. Attilâ İlhan, 16 yaşında hapisle tanıştı. Okuryazar bir çocuktu. Nâzım Hikmet okuduğu için başına pek çok şey geldi. Şiirlerini düşünceleriyle buluşturan biri. Bunu büyük ustası Nâzım Hikmet’e benzetebiliriz. Aynı zamanda politik devrimci. Öngördüğü devrimi önce şiirinde yaptı.” diye konuştu.